Yalı Çapkını 19. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Yalı Çapkını 19. bölümde Ferit, Pelin'i yalıya getirerek herkesi şoke eder. Ferit'in amacı ne? İşte Yalı Çapkını 19. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını 19. bölümde Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.