Yalı Çapkını 2. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 2. bölümüyle izleyicinin ilgi ve beğenisini kazandı. OGM Pictures imzalı dizide Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı arayıp evlendirmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Yalı Çapkını 2. Bölüm full izle!
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YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM ÖZETİ
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle:
Korhan Ailesi; Suna yerine Seyran'ı ister. Kazım, bu teklife evet der demez hazırlıklar başlar. Seyran, bu karara itiraz etse de halası Hattuç'u da babası Kazım'ı da ikna edemez.
Seyran; Ferit ile evlenmekten kurtulmak için Yusuf'tan kendisini kaçırmasını ister.
Ferit ise hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşündüğü için bu evliliği kafasına takmamaktadır.
Hem Ferit hem de Seyran için bol aksiyonlu günler başlamak üzeredir.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği,hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
YALI ÇAPKINI KONUSU
Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Seyran - Afra Saraçoğlu
Ferit - Mert Ramazan Demir
Halis Ağa - Çetin Tekindor
Hattuç - Şerif Sezer
İfakat - Gülçin Santırcıoğlu
Orhan - Emre Altuğ
Gülgün - Gözde Kansu
Abidin - Ersin Arıcı
Suna - Beril Pozam
Fuat - Doğukan Polat
Sultan - İrem Altuğ
Asuman - Öznur Serçeler
Şefika - Hülya Duyar
Kazım - Diren Polatoğulları
Esme - Sezin Bozacı
Latif - Yiğit Tuncay
Pelin - Buçe Buse Kahraman
İbrahim - Cansu Fırıncı
Dicle - Selen Özbayrak
Yusuf - Umut Gezer