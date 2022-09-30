Yalı Çapkını 2. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, 2. bölümüyle izleyicinin ilgi ve beğenisini kazandı. OGM Pictures imzalı dizide Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı arayıp evlendirmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Yalı Çapkını 2. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM FULL İZLE!

" Yalı Çapkını", yeni bölümleriyle her Cuma günü Star'da!

YALI ÇAPKINI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle:

Korhan Ailesi; Suna yerine Seyran'ı ister. Kazım, bu teklife evet der demez hazırlıklar başlar. Seyran, bu karara itiraz etse de halası Hattuç'u da babası Kazım'ı da ikna edemez.

Seyran; Ferit ile evlenmekten kurtulmak için Yusuf'tan kendisini kaçırmasını ister.

Ferit ise hayatında hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşündüğü için bu evliliği kafasına takmamaktadır.

Hem Ferit hem de Seyran için bol aksiyonlu günler başlamak üzeredir.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği,hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Yalı Çapkını, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Seyran - Afra Saraçoğlu

Ferit - Mert Ramazan Demir

Halis Ağa - Çetin Tekindor

Hattuç - Şerif Sezer

İfakat - Gülçin Santırcıoğlu

Orhan - Emre Altuğ

Gülgün - Gözde Kansu

Abidin - Ersin Arıcı

Suna - Beril Pozam

Fuat - Doğukan Polat

Sultan - İrem Altuğ

Asuman - Öznur Serçeler

Şefika - Hülya Duyar

Kazım - Diren Polatoğulları

Esme - Sezin Bozacı

Latif - Yiğit Tuncay

Pelin - Buçe Buse Kahraman

İbrahim - Cansu Fırıncı

Dicle - Selen Özbayrak

Yusuf - Umut Gezer