Yalı Çapkını 24. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait sizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran arasındaki yakınlaşma izleyicileri mutlu etmişti. Yalı Çapkını 24. bölümde Fakat Ferit'in Seyran'ı duyması sonucu iş boşanmaya gider. İşte Yalı Çapkını 24. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin önceki bölümüne Seyran ve Ferit arasındaki gerilim damga vurmuştu.

Star Tv'de ekrana gelen Yalı Çapkını'nın 24. bölümünde ise Asuman ve Fuat evlatlık alma konusunu Orhan, Gülgün ve İfakat'e açar ancak beklemedikleri bir cevap alırlar.

Seyran, Ferit'le arayı düzeltmek için bir karar vermiştir ancak ikisini yeni bir sınav beklemektedir.

Öte yandan bir anda çıkıp gelen Pelin'in annesi ortalığı karıştıracak.

Ferit ve Gülgün; Zerrin'in talepleri karşısında hem şaşırır hem de tedirgin olurlar. Zerrin'le ilgili Pelin'e hesap soran Ferit ise Pelin'den ummadığı bir tepki görür.

Evdeki ve işyerindeki baskıdan bunalan Orhan'ın yardımına beklemediği biri koşar. Kazım Ağa ise Korhanların şirketindeki yeni düzenine alışmaya başlar.

FERİT VE SEYRAN BOŞANACAK MI?



Seyran sonunda Ferit'e kendini teslim etmeye karar vermişken, Gülgün ve Ferit'in konuşmasına denk gelecek. Ardından yüzüğünü atacak. Peki Ferit ve Seyran boşanacak mı?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.