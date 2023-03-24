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Dizi

Yalı Çapkını 25. Bölüm full izle!! Yalı Çapkını 25. Bölüm izle full HD tek parça

Yalı Çapkını 25. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran arasındaki gerginlik izleyiciyi üzmüştü. Yalı Çapkını 25. bölümde Zerrin'in sözleri Seyran ve Ferit arasında soğuk rüzgarlar estirir. Pelin ise yeniden Ferit ve Seyran'ın arasına girer. Peki şimdi ne olacak? İşte Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 25. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

24 Mart 2023 Cuma 20:21 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 25. Bölüm full izle!! Yalı Çapkını 25. Bölüm izle full HD tek parça
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Yalı Çapkını 25. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı reyting rekortmeni dizinin bu haftaki bölümünde Seyran, Pelin ve Ferit'i gülüşüp sohbet ederken yakalar. Peki Seyran ve Ferit, Pelin'e rağmen mutlu olabilecek mi? Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 25. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 25. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 25. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin önceki bölümüne Seyran ve Ferit arasındaki gerilim damga vurmuştu.

Star Tv'de ekrana gelen Yalı Çapkını'nın 25. bölümünde ise Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit ile arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar.

İfakat; Suna'ya kendi uygun gördüğü bir talip (Saffet) bulurken Suna'yı Seyran ve Ferit'le beraber Saffet'le akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Bu durum Abidin'in de Suna'nın da hoşuna gitmez.

Öte yandan İfakat Latif'le ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder.

Zerrin'in hedefinde ise bu kez Seyran vardır.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

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