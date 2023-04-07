Yalı Çapkını 27. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. Dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran ayrılacakları için çok üzgündür. Kazım Ağa ise bu boşanmadan elde edeceği paranın peşine düşer. Yalı Çapkını 27. bölümde Fakat Ferit'in Seyran'ı duyması sonucu iş boşanmaya gider. İşte Yalı Çapkını 27. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin önceki bölümünde Seyran'ın Ferit'i Pelinlerde gördükten sonraki tepkisi ve ikili arasındaki gerilim izleyenleri ekran başına kilitlemişti.

Star Tv'de ekrana gelen Yalı Çapkını'nın 27. bölümünde ise Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır.

Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder.

Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır.

Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler.

Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise olayların akışını tamamen değiştirir.

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor.

Yalı Çapkını, her cuma saat 20.00'de StarTv'de...