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Dizi

Yalı Çapkını 33. Bölüm izle full hd tek parça! Yalı Çapkını son bölüm full izle!

Yalı Çapkını 33. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin son bölümünde Seyran'ın mahkeme çıkışı bayılması ve Ferit'in endişelenmesi izleyenleri duygulandırmıştı. Yalı Çapkını 33. bölümde ise duyulan silah sesi dizinin sevenlerini endişelendirdi. Yalı Çapkını'nda kim vuruldu? İşte Yalı Çapkını 33.Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

19 Mayıs 2023 Cuma 20:00 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 33. Bölüm izle full hd tek parça! Yalı Çapkını son bölüm full izle!
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Yalı Çapkını 33. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 33. bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 33. Bölüm full izle!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu 'Yalı Çapkını' bu haftaya özel iki bölümle, bu akşam ve 19 Mayıs Cuma 20.00'de Star'da...

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin önceki bölümüne Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirmşti.

Yalı Çapkını 33. bölümde ise Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür.

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar.

Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar.

Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer.

Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

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