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Dizi

Yalı Çapkını 39. Bölüm izle full hd tek parça! Yalı Çapkını son bölüm full izle!

Yalı Çapkını 39. Bölümüyle Star'da ekrana geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin son bölümünde Kaya ve Ferit arasında yaşanan gerginlik damga vurmuştu. Yalı Çapkını 39. bölümde Ferit, bundan sonra kuracağı hayatı düşünerek Halis ile konuşmaya yalıya gider. Halis'in net tavrı karşısında Ferit de tüm yalıyı şaşırtan başka bir hamlede bulunur. İşte Yalı Çapkını 39.Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti

29 Eylül 2023 Cuma 22:45 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 39. Bölüm izle full hd tek parça! Yalı Çapkını son bölüm full izle!
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Yalı Çapkını 39. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizinin yeni bölümünde ortalık karışacak. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 39. bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 39. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 39. BÖLÜM FULL İZLE!

Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her Cuma Star'da!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

YALI ÇAPKINI 39. BÖLÜM ÖZETİ

Yalı Çapkını dizisinin ekrana gelen yeni bölümünde; Ferit, yalıda olanlardan sonra Seyran'la Kazımlara gider ve orada kalmaya karar verir.

Kazımlarda olmanın keyfini çıkaran Ferit, Seyran'a istediklerini yaptırmanın da yolunu bulmuştur. Seyran ise Ferit'in Kazım'a uymasından endişelenir.

Nükhet, yaşananlardan sonra Kaya'yla konuşur ve onu da alıp Kazımlara gider. Ferit'in Talih'le ilk seansı beklenmedik bir gelişmeye sahne olur.

Ferit, bundan sonra kuracağı hayatı düşünerek Halis ile konuşmaya yalıya gider. Halis'in net tavrı karşısında Ferit de tüm yalıyı şaşırtan başka bir hamlede bulunur.

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