Yalı Çapkını 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star'da yayınlanan OGM Pictures imzalı dizide Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı arayıp evlendirmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın 4. bölümünde Seyran, hiç beklemediği bir anda bir sürprizle karşılaşır. Kazım'ın gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek? Yalı Çapkını 4. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 4. BÖLÜM FULL İZLE!

" Yalı Çapkını", yeni bölümleriyle her Cuma günü Star'da!

YALI ÇAPKINI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit'in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran'la atışmaları sürer. İstanbul'a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa'yı ziyarete gelir.

Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise, İfakat ve Orhan'ın arasında olanlara istemeden şahit olur. Asuman'ın ameliyatı başta Fuat olmak üzere Korhanlar'ı Asuman'a destek vermek için bir araya getirir. Seyran, hiç beklemediği bir anda bir sürprizle karşılaşır.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.