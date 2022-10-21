Yalı Çapkını 5. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizide Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı arayıp evlendirmesiyle değişen hayatları konu alıyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin yeni bölümünde Yusuf ve Seyran'ın geçmişini öğrenen Halis ağa ne yapacak? Yalı Çapkını 5. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 5. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle her Cuma günü Star'da!

YALI ÇAPKINI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf'un Seyran'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit, bu duruma bozulur. Yusuf'un ise Seyran'la konuşma ısrarı sürer.

Halis Ağa da Yusuf ve Seyran arasındaki geçmişi öğrenir. Duruma çok sinirlenen Halis Ağa, bu durum karşısında ne yapacak?

Seyran durumu açıklamak için Suna ile konuşması gerektiğini söyleyince Ferit kardeşlerin yalnız kalmasını sağlar.

Gülgün'ün davetiyle Kazım ile beraber tüm aile Korhanları ziyarete gelir.

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.