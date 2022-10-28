Yalı Çapkını 6. Bölümüyle Star Tv'de izleyici karşısına çıktı. OGM Pictures imzalı dizide Gaziantepli bir ailenin oğullarına uygun gelin adayı arayıp evlendirmesiyle gelişen olayları konu alıyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer alıyor. Yalı Çapkını 6. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 6. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 6. BÖLÜM FULL İZLE!

"Yalı Çapkını", yeni bölümleriyle her Cuma günü Star'da!

YALI ÇAPKINI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır.

Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir.

Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır.

Pelin'in Ferit'ten, Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

Seyran'ın kendisine rest çekmesinin ardından Ferit, "Kabul ediyorum. Ben Pelin'i Hayatımdan Çıkaracağım, sen de Yusuf'u!" diyerek bir anlaşma yapar.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği,hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.