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Dizi

Yalı Çapkını 8. Bölüm full izle! Yalı Çapkını 8. Bölüm izle son bölüm!

Yalı Çapkını 8. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Önceki bölümün finalinde Ferit ve Seyran arasında yaşananlar izleyiciyi şoke etmişti. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin yeni bölümünde olanları öğrenen Seyran ne yapacak? Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 8. Bölümü izlemek isteyenler için yeni bölüm bağlantısı ve özeti haberimizde yer alıyor. Yalı Çapkını 8. Bölüm full izle!

11 Kasım 2022 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Yalı Çapkını 8. Bölüm full izle! Yalı Çapkını 8. Bölüm izle son bölüm!
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Yalı Çapkını 8. Bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Star'da ekrana gelen dizinin geçen hafta yayınlanan bölümü izleyiciyi kızdıracak bir sahneyle sona ermişti. OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını'nın 8. bölümünde ise Seyran, Suna'ya Ferit ile ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar. Kazım'ın planı ne? Yalı Çapkını 8. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FULL İZLE!

" Yalı Çapkını", yeni bölümleriyle her Cuma günü Star'da!

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar.

Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar.

Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU;?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını2nın önceki bölümünde Seyran'ın ablası Suna, eniştesi Ferit'i hep birlikte eğlenmek için gittikleri mekanda sarhoşluğun da verdiği yetkiye dayanarak öpmüştü. Seyran da bu anlara şahit olmuştu.

Öte yandan Seyran'ın ablasına yardım etmesi için Ferit'ten istediği yardım karşılığında Ferit, Seyran'a bir şart sunmuştu. Bu sahne ve senaryonun gidişatı sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici sempatik tavırlarıyla sevilen Ferit karakterinin kötü gösterilmesine tepki gösterdi.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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