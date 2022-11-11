Yalı Çapkını 8. Bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Star'da ekrana gelen dizinin geçen hafta yayınlanan bölümü izleyiciyi kızdıracak bir sahneyle sona ermişti. OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını'nın 8. bölümünde ise Seyran, Suna'ya Ferit ile ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar. Kazım'ın planı ne? Yalı Çapkını 8. Bölüm full izle!

YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM FULL İZLE!

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YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar.

Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar.

Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU;?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını2nın önceki bölümünde Seyran'ın ablası Suna, eniştesi Ferit'i hep birlikte eğlenmek için gittikleri mekanda sarhoşluğun da verdiği yetkiye dayanarak öpmüştü. Seyran da bu anlara şahit olmuştu.

Öte yandan Seyran'ın ablasına yardım etmesi için Ferit'ten istediği yardım karşılığında Ferit, Seyran'a bir şart sunmuştu. Bu sahne ve senaryonun gidişatı sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici sempatik tavırlarıyla sevilen Ferit karakterinin kötü gösterilmesine tepki gösterdi.

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.