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Dizi

Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

6 Aralık 2022 Salı 09:44 - Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde şok ayrılık
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Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin önemli rollerinden birini üstlenen oyuncusu diziden ayrılma kararını yayınladığı mesajla yayınladı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı 'Yalı Çapkını'nda 'İbrahim' karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, yapım ekibiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Fırıncı, "Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin ratingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere." dedi.

  • Yalı Çapkını
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