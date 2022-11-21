Yalı Çapkını hikayesinin sonunda neler yaşanacağı konusunda meraklı bekleyiş sürerken, dizinin finaline dair spoiler geldi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizide Seyran ve Ferit arasında yaşanacaklar ortaya çıktı. Buna göre Yalı Çapkını hikayesinin sonunda ne oluyor? İşte Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesi ve sonunda yaşanacaklar.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN FİNALİ İFŞA OLDU!

Hikayeyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isteyenler Yalı Çapkını'nın sonunda ne olacağına dair meraklı arayışını sürdürüyor. Yalı Çapkını'nın gerçek hikayesinin finalinde ne olacağı belli oldu.

Yapı Çapkını dizisi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan dizide Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan Yalı Çapkını dizisinin finali ortaya çıktı. İşte Yalı Çapkını hikayesinin sonunda neler yaşanacağına ilişkin detaylar...

Diziyi takip edenler için uyarı: DİKKAT! Spoiler içerir.

Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran, zorla evlendirilmiş iki gençtir. Ferit, aşka inanmayan, şımarık bir adamdır. Seyran ise aşkın her şeyin üstesinden gelebileceğine inanan bir kızdır.

İddiaya göre; Yalı Çapkını'nın ilerleyen bölümlerinde Seyran ve Ferit arasında büyük bir aşk başlayacak. Dizide olaylar ilerledikçe Ferit, Seyran'ı duygusal anlamda kaybetmeye başlayacak.

Ferit yaptıklarının bedelini öderken, Seyran, Ferit'i terk edecek. İlerleyen zamanlarda Ferit iflas ederek yaşamına son verecek.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başından geçenleri anlatacak olan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda;

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Dizinin senaryosunu Mehmet Barış Günger tarafından kaleme alıyor.