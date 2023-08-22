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Dizi

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi

Yalı Çapkını dizisinin olaylı sezon finalinin ardından yaz tatiline girmesi, izleyenleri üzmüştü. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı dizinin çekimleri 18 Ağustos'ta başladı. Her hafta Star Tv'de ekrana gelen dizinin yeni sezonunda Ferit ve Seyran arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. Peki Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile ilgili detaylar...

22 Ağustos 2023 Salı 15:38 - Güncelleme:
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi
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Yalı Çapkını yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin sezon finalinde Ferit'in Seyran'ın peşine düşmesi izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Peki Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? İşte detaylar

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların büyük ilgi gören dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.

Yalı Çapkını yeni sezon tarihiyle alakalı yapım ekibi ve kanal tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonundan ilk bölümün Eylül ayının 15'inde başlaması bekleniyor.

Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür.

Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

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