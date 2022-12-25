Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? 25 Aralık 2022 Star Tv yayın akışı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını, her cuma saat 20.00'de Star Tv'de yayınlanıyor. Dizinin önceki bölümünde; Halis Ağa'nın Ferit'e tokat atması Ferit'in evden ayrılmasına neden olmuştu. Peki Seyran Ferit'i yolundan döndürebilecek mi? Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? İşte 25 Aralık 2022 Star Tv yayın akışı ve Yalı Çapkını tekrar bölümlerinin saati

YALI ÇAPKINI TEKRARI NE ZAMAN?



Yalı Çapkını'nın tekrarı bugün (25 Aralık 2022) saat 14.00'da ve akşam 23.30'da yayınlanacak.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:30 Türk Müziği

04:30 Hayat Bazen Tatlıdır

YALI ÇAPKINI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Ferit'i öpmesi Ferit'i yolundan döndürmeye yetmez.

Öte yandan Halis Ağa fenalaşıp hastaneye kaldırılır. Kritik durumu atlatarak eve çıkan Halis Ağa'nın da Seyran'dan bir isteği olacaktır. Halis Ağa, Seyran'dan ne isteyecek?