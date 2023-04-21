Yalı Çapkını dizisinin ekrana gelecek olan yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Star'da ekrana gelen dizinin son bölümünde Kazım'ın Ferit'le olan kavgası işleri Seyran ve Ferit için iyice zorlaştırmıştı. Yalı Çapkını yeni bölümde Ferit, Seyran'ın başkasıyla evlendirileceğini duyar. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 29. Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Peki Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte Yalı Çapkını 29. Bölüm izle full HD tek parça izleme bağlantısı

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü 21 Nisan 2023 Cuma akşamı Star Tv'de.



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YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA!



Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını'nın Yönetmenliğini Burcu Alptekin, senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 29. YENİ BÖLÜM ÖZETİ



Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır.

Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.