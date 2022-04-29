Yalnız Kurt dizisi 14. bölümüyle Atv'de ekrana geldi. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki 'Yalnız Kurt' dizisinin 14. bölümünde Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır. Doğan'ın Mira ve Nizam için hazırladığı sürpriz ne? İşte Yalnız Kurt 14. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Yalnız Kurt 14. bölüm izle full hd tek parça!

YALNIZ KURT 14. BÖLÜM İZLE!

Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in yer aldığı Yalnız Kurt dizisi 14. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor.

YALNIZ KURT 14. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 14. bölümünde Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder. Işid'in eline düşen Viking kurtulabilecek mi?

Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler.

Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez. Sare Kuzey Irak'tan nasıl çıkacak?

İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister.

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve cinayetlerin ele alındığı Yalnız Kurt 14. bölümde Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır.

Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır. Doğan'ın Mira ve Nizam için hazırladığı sürpriz ne?

Bevar'ın çocuklar üzerinden yapmak istediği provokasyon ne? Sınırı geçen Altay'ı neler beklemektedir?