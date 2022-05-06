Yalnız Kurt 15. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de ekrana gelen Yalnız Kurt'un 15. bölümünde Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir. Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in yer aldığı Yalnız Kurt 15. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 15. bölüm izle full hd tek parça!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor.

YALNIZ KURT 15. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Atv'de...

YALNIZ KURT 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin ekrana gelen 15. bölümünde; Doğan'ın kurduğu oyunla Doğan ve Bevar arasında kalan Nizam'ı zor bir karar beklemektedir.

Nizam köşeye sıkışmıştır. Nizam tercihini kimden yana kullanacak? Doğan mı? Bevar mı?

Kuzey Irak'ta baskın yiyen Sare ve Altay ise son anda kurtularak yurda dönerler. Yaralı olan Sare'yi emniyetli bir şekilde nakletmeyi başaran Altay'ı İstanbul'da yeni problemler beklemektedir.

Ahmet Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçen Golyat'a karşı hamlelerini artık daha cesur yapmaktadır ve hedefinde Nizam vardır. Ahmet, Nizam'ı köşeye sıkıştırabilecek midir?

Viking ise kendisini özel bir operasyonla kurtaran Altay ile ilgili yoğun şüphe duymaya başlar. Altay'ın sıra dışı bir cesaret ve beceri ile bu işlere kalkışmasının normal bir şey olmadığını düşünmektedir.

İstihbaratçı refleksleri ile Viking ve Sare, Altay'ın kim olduğunun peşine düşerler. Altay ise bu durumun farkındadır ve soğukkanlılıkla kendini gizlemeye çalışır.

Davut Bahadır'ın yetim kurtlar ile olan fotoğrafını gören Sare, Altay'ın Kumandan ile olan bağını öğrenebilecek mi?

Golyat ise boş durmayıp sokak olaylarını çıkarmak için eylemlerine devam eder. Golyat'ın sokakları karıştırmak için hedefinde bu sefer çocuklar vardır. Golyat çocukları kullanarak sokakları karıştırmayı başarabilecek mi?

Hangar hareketlenmiş dövüşçüler ringe çıkmıştır. Altay da uzun zaman sonra ringde dövüşür. Altay ringde dövüşürken Altay'ı merakla izleyen sürpriz biri de seyirciler arasındadır. Altay'ı izleyen bu gizemli gözler kime ait?

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.