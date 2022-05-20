Yalnız Kurt 17. Bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 17. bölümünde Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Altay'ın şimdi kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Yalnız Kurt 17. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 17. bölüm izle full hd tek parça!

YALNIZ KURT 17. BÖLÜM İZLE!

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve cinayetlerin ele alındığı Yalnız Kurt dizisi 17. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor.

YALNIZ KURT 17. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 17. bölümünde Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir.

Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider.

Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır.

Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar. Sare, Doğan'ın aldığı infaz görevinin kimin için olduğunu öğrenebilecek mi?

Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır.

Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

Kendisinden para isteyen Nizam'dan kurtulmaya çalışan Dara, bir oyun kurmuştur. Dara oyununu kurarken Nizam onun peşindedir ama avcılar av olmuştur, Nizam'ın peşinde de Viking vardır. Kuzey Irak hareketli bir operasyona gebedir.

Doğan, aldığı infaz emri ile değerleri arasında bocalarken bir başka infaz emri de 4 numaranın tetikçisine verilmiştir. Tetikçi emri yerine getirmek için derhal harekete geçecektir.

Altay, hakimin yanında ne işi olduğunu 5 numaraya açıklayabilecek midir? Altay, Halit'in evinde karşılaştığı gizemli kişi kimdir?

Dara'nın peşinde olan Nizam'ı, Nizam'ın peşinde olan Viking'i Kuzey Irak'ta neler beklemektedir? Doğan, Ahmet'i öldürmek için aradığı sebebi bulabilecek mi?

Halit neyin karşılığında Altay'ın varisi olmasını isteyecek? 4 numaranın tetikçisi kimin infaz emrini yerine getirmek için görevlendirildi?