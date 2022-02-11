11 Şubat 2022 Cuma 23:46 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 23:46

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisinin 3. bölümünde Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır... Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek. İşte Yalnız Kurt 3. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Yalnız Kurt 3. bölüm izle full hd tek parça!

Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in yer aldığı dizide Türkiye'de yaşanan terör olayları ve cinayetler ele alınıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 3. bölümünde Av başlıyor...

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır.

Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek!

En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir.

Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar.

Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır.

Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder.

Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar.

Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder.

Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Atv'de...