4 Mart 2022 Cuma 20:55 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 20:55

Yalnız Kurt, 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinin 6. bölümünde Altay'ın 5 numara için gerçekleştirmesi gereken özel görev ne? Finalde Altay'ın Mira tarafından gönderildiği, herkesi şaşırtacak cehennem neresi? İşte Yalnız Kurt 6. bölüm izleme sayfası ve yeni bölümde yaşananlar. Yalnız Kurt 6. bölüm izle full hd tek parça!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 6. bölümünde Yıldırım Projesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusudur.

İşler kaldığı yerden devam edebilecek mi? Doğan ve Nizam gerginliği yükseldiği için yeni pazarlıkları doğurmaktadır. Bu pazarlıkları dikkatle takip eden Sare ve Altay yeni bilgiler dahilinde fırsatları değerlendirmektedir.

Sare için ise bir anda ortaya çıkan sürpriz misafir her şeyi berbat edebilecek bir risk taşımaktadır.

Altay'ın yaptığı doğru hamleler sonucu yeni hamle fırsatları doğar. Altay dikkatli olması gerektiğinin farkındadır.

Davut, Altay'a; Doğan ve Nizam'ın "başlarının" kim olduğunu öğrenmesi ve ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, Altay'ın hedefini net biçimde çizmiştir.

Türkiye'nin çeşitli birimlerine yine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılmaktadır fakat vatanseverler de buna hazırlıklıdır. Sürekli stratejilerin, analizlerin ve planların yapıldığı bir ortam söz konusudur.

Bu olaylar sonucunda Altay istediği bilgilere ulaşabilecek mi? Bilgilere ulaşmak isterken başına başka olaylar mı gelecek?

Yıldırım Projesi'ne dışarıdan müdahaleler ne kadar etkili olacak? Altay bu kritik virajı dönebilecek mi? Sezai Paşa'nın yerine geçen kim ve onun gelişiyle neler değişecek?