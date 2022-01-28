28 Ocak 2022 Cuma 15:31 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 15:31

Hasan Denizyaran kimdir? Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan Yalnız Kurt dizisi Cuma akşamı ekrana geliyor. Yalnız Kurt dizisinde Altay rolüne hayat verecek olan Hasan Denizyaran'ın hayatı ve rol aldığı diziler merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, 4N1K filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır. Peki Yalnız Kurt Altay Kurtoğlu kimdir, Hasan Denizyaran kaç yaşında ve nereli? Hasan Denizyaran dizileri ve hayatı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un başrol oyuncularından Hasan Denizyaran hakkında araştırmalar hız kazandı. Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyuran Hasan Denizyaran, dizilerin yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol almıştır. Peki Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hasan Denizyaran dizileri

YALNIZ KURT ALTAY KİMDİR?

Altay Kurtoğlu... Anne ve babası gözünün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydı. Altay'ı da öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldı. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradı; karşısına çıkan ölüm değil geçmişi oldu. Artık anne babasının katillerinin kim olduğunu biliyor. Altay, ülkenin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakanlardan intikam almak için harekete geçer.

HASAN DENİZ YARAN KİMDİR?

Hasan Denizyaran, 26.05.1993 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini İzmir Özel Fatih Koleji Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümü mezunu olan Hasan Denizyaran, kariyerine modellikle başladı.

2014 yılında Sungurlar dizisinde yer almıştır. 2016 senesinde Hayat Sevince Güzel adlı dizide Algı Eke, Ekin Mert Daymaz, Öykü Çelik ve Burak Çelik ile birlikte yer almıştır.

Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu.

2017 yılında ise Büşra Yılmaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan Deniz Coşkun yönetmenliğindeki "4N1K" filmi ile sinema dünyasına adım attı.

2019 senesinde Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in baş rolünde olduğu Afili Aşk dizisine konuk oyuncu olarak dahil olmuştur. 2019 senesinde Kim Daha Mutlu? sinema filminde başrolde yer almıştır.



HASAN DENİZYARAN DİZİLERİ

Sungurlar

Hayat Sevince Güzel

İşte Bu Benim Masalım

4N1K (Sinema filmi)

29 yaşındaki oyuncu, son olarak Atv'de yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde yer alıyor.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

Aksiyon dolu dizinin oyuncu kadrosunda ise Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.