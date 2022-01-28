'Yalnız Kurt' bugün ATV'de başlıyor

28 Ocak 2022 Cuma 21:45 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 21:45

Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi Yalnız Kurt yakın döneme ait bir çok olayı ele alacak.

YALNIZ KURT DİZİSİNDE BUGÜN NELER OLACAK?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira