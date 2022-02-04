4 Şubat 2022 Cuma 13:16 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 13:16

Damla Colbay, atv ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt'ta Esra Türkmen karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen oyuncu, geçen sezon Hekimoğlu dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınmıştı. Peki Yalnız Kurt Esra Türkmen (Damla Colbay) kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Damla Colbay'ın daha önce rol aldığı diziler

YALNIZ KURT ESRA TÜRKMEN KİM?

Benim adım Esra Türkmen, Babası karanlık işlere bulaşmış, hem kendisinin hem annesinin ölümüne sebep olmuş bir kadındır. Henüz on iki yaşındayken Viking lakaplı birinin elinden tuttuğu Esra, Yetim Kurt olarak ülkeye hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Esra, aynı zamanda her şeyi kızı için yapan bir anne.

İşte, Yalnız Kurt'un Esra'sı Damla Colbay'ın hayatı, dizileri ve filmleri...

DAMLA COLBAY KIMDIR?

Damla Colbay, 1993 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başlamıştır.

Sonrasında Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanınmıştır. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak dahil olmuştur ve "İnci" karakterini oynamıştır. Ardından 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırmıştır.

1.66 metre boyunda, 52 kilodur.

DAMLA COLBAY HANGI DIZILERDE OYNADI?

Hekimoğlu dizisi ile adından söz ettiren Damla Colbay'ın ekranlarla ilk buluşması Kara Para Aşk dizisi ile olmuştur.

2015 senesinde Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştır.

ATV ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel Karakterini canlandırmıştır.

2016 yılında ekranlara gelen ve büyük ilgi toplayan başrollerinde Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Nihal Koldaş, Rıza Kocaoğlu ve Yıldıray Şahinler Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İğnemli, Bensu Soral gibi önemli oyunların başrolde yer aldığı İçerde adlı dizide gazeteci Eylem karakterinde ekranlarda yer almıştır.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterine hayat vermiştir.

2019 senesinde Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı senenin Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırmıştır.

İçerde dizisi ve bu dizideki rolü ile birlikte popülerliği daha da artmıştır.

DAMLA COLBAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2015 – Hayat Mucizelere Gebe (İnci) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Demet) (TV Dizisi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2019 – Zengin ve Yoksul (Aysel) (TV Dizisi)

2019- Hekimoğlu (Zeynep Can) (TV Dizisi)

2022 - Yalnız Kurt (Esra Türkmen) (TV Dizisi)