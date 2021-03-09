AA 09 Mart 2021 Salı 08:44 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 08:59

Özbek-Türk ortak yapımı "Mendirman Celaleddin" (Ben Celaleddin'im) dizisinin yapımcı ve oyuncuları, Özbek gazetecilerle bir araya gelerek, soruları cevapladı.

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği Harezmşahlar Devleti'nin son sultanı Celaleddin Harezmşah'ın hayatını anlatan dizinin yapımcı ve oyuncuları, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te basın toplantısı düzenledi.

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov'un yanı sıra yapımcı Mehmet Bozdağ, başrol oyuncuları Emre Kıvılcım, Sezgin Erdemir, Yulduz Radjabova ile diğer oyuncular da basın toplantısında hazır bulundu.

Burada konuşan yapımcı Bozdağ, iki yıl önce Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov'un büyük bir kahraman olan Celaleddin Harezmşah konusunda dizi yapmak için kendisini davet ettiğinde heyecanla geldiğini söyledi.

9 ay boyunca diziyle ilgili ön hazırlık yaptıklarını, bu kapsamda senaryo, sanat ve kostüm ekiplerinin tüm Özbekistan'ı gezerek incelemelerde bulunduğunu ve bilgi edindiğini aktaran Bozdağ, projenin hayata geçirilmesi için 500 kişilik ekibin büyük özveriyle çalıştığını ve dünya çapında bir projeyi ortaya koyduğunu vurguladı.

Bozdağ, "Bu projeyle dünyada en parlak medeniyetlerden birine ev sahipliği yapan bu toprakların hikayesini bütün dünyaya duyurmak istedik. Duyurmalıyız ki kahraman ecdadımız bizden razı olsun." dedi.

Dizinin yayına girmesiyle dünyanın birçok ülkesinden bu diziyi yayınlamak için kendileriyle iletişime geçildiğini anlatan Bozdağ, güzel bir dizi ortaya koyduklarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bozdağ, bundan sonra da benzeri projelere devam edeceklerini, şu anda ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Mirza Uluğbey, tıp alimi İbni Sina ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü, en büyük hayalinin Emir Timur ile Babürşah konusunu işlemek olduğunu dile getirdi.

- "DİZİ HEM SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI HEM DIŞİŞLERİ BAKANIMIZI HEM TÜRKİYE'Yİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata çok önem verdiğine ve tarihi proje yapanları desteklediğine dikkati çekerek, "Harezmşah dizisi, hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem Dışişleri Bakanımızı hem tüm Türkiye'yi çok heyecanlandırdı." dedi.

Dizi konusunda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in büyük desteğini gördüklerini belirten Bozdağ, "Bugün Harzemşah dizisi yapıldıysa Özbekistan Cumhurbaşkanının sayesindedir. Bir anlamda projenin fikir babası, destekçisi olan Sayın Cumhurbaşkanı önümüzü açtı ve biz, bu projeyi bugün ekrana getirebildik." ifadesini kullandı.

- "AMACIMIZ, BÜYÜK KAHRAMAN HAREZMŞAH'I DÜNYAYA TANITMAK"

Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov da bu dizinin Özbek sineması için çok önemli olduğunu ve bu alanda ülkede yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Amaçlarının büyük kahraman Harezmşah'ı insanlara ve dünyaya tanıtmak olduğunu vurgulayan Nazarbekov, diziyi çok başarılı bulduklarını ve bundan dolayı yapımcı Bozdağ'a ve tüm oyunculara teşekkürlerini iletti.

Başrol oyuncularında Emre Kıvılcım da Özbek oyuncularla çok iyi bir uyum içinde olduklarını belirterek, Özbekistan'da yayımlanmaya başlayan dizinin Özbekçe seslendirilmesinden de çok memnun kaldığını ifade etti.

Oyunculardan Yulduz Radjabova da çekim sırasında dil sorunu ve diğer zorluklarla karşı karşıya kalmalarına rağmen seve seve yaptıkları bu iş sonucunda ortaya güzel bir ortak yapımın çıktığını ifade etti.

Dizi çekimi sırasında Türk yönetmen ve oyunculardan çok şey öğrendiklerini vurgulayan Radjabova, bundan dolayı yapımcı Bozdağ'a ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Basın toplantısının ardından Özbek gazeteciler, dizinin yapımcı ve oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Dizinin Türk yapımcı ve oyuncuları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Mart'ta başlayan Özbekistan ziyareti kapsamında ülkede çeşitli temaslarda bulunuyor.