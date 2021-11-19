19 Kasım 2021 Cuma 10:26 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 10:26

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizisi Yargı'nın 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümüne Engin'in tutuklanması damga vurmuştu. Yargı 10. bölüm fragmanında ise Ilgaz, Ceylin'in gitmesinden sonra dağılmıştır. Ceylin ise Ilgaz'a zarar vereceğinden korkmaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkileri nereye gidecek? İşte Yargı 10. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YARGI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Ceylin ve Ilgaz'ın arası tuhaflaşmaya başlamıştır.

Evlilikleri yüzünden herkes ikiliyi sorgularken onlar da kendi aralarındaki ilişkinin gidişatını çözmeye çalışırlar.

ILGAZ, CEYLİN'İN GİTMESİYLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Ilgaz da Ceylin de aralarındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Ilgaz, Ceylin'in gitmesinden sonra dağılmıştır. Ancak ona dur demeye de dili varmaz. Ceylin ise Ilgaz'a zarar vereceğinden korkmaktadır. Ceylin ve Ilgaz'ın ilişkileri nereye gidecek?

Merdan ise yıllar sonra oğluyla arasındaki problemleri çözecek bir fırsat yakalamıştır. Metin'in sakladığı sırrı artık o da biliyordur.

ILGAZ, PARS'I KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR

Yargı 10. bölüm fragmanında Ilgaz, Pars'ı köşeye sıkıştırır. Cinayet akşamı Yekta'nın yanında olduğu bilgisini bildiğini açıklayınca Pars şoke olur.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Pars, Yekta'nın suçlanması sonucu kendisiyle ilgili önemli ve büyük bir sırrın açığa çıkması ihtimaliyle yüz yüze gelir ve engel olabilmek için her zamankinden çok farklı bir tavır gösterir.

Metin kaybolan Zafer'in cesedini bulmaya çalışırken beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Yekta ise Laçin'in Engin'den yana tavır almasının bedelini ona ödetmeye kararlıdır.

Ilgaz ve Ceylin birbirlerine duygusal anlamda daha da yaklaşırlar, üstelik bu yakınlık ikisinin de ezberlerini bozan bir hale dönüşmektedir.

Bir yandan Engin'in mahkumiyetini kesinleştirmek için çabalarken, bir yandan da kendilerine bile itiraf edemedikleri hislerin yarattığı yeni soruları cevaplamak zorundadırlar.

ENGİN'İ MAHKUM ETTİRECEK DELİL BULUNDU!

Engin'in tutuklanması için aranan sağlam delil sonunda bulundu. Ilgaz ve Ceylin, İnci'nin cesedinin bulunduğu konteynerin bulunduğu yere gidiyor. Ilgaz, adeta keşif yaparak Engin'i katil gösteren önemli bir delil arayışına giriyor. Konteynerin karşı binasında bir pencerenin aralandığını fark eden Ilgaz, o kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Cinayetle ilgili çok önemli olabilecek bu delili almaya çalışan Ilgaz ve Ceylin bu işi başarabilecek mi?

ENGİN, TUTUKLANDI!

Ilgaz ve Ceylin'in zorlu bir mücadele vererek buldukları delil işe yarıyor. Engin'i mahkum ettirecek olan delil öyle sağlamdır ki artık kaçışı yoktur. Pars, Ilgaz ve Ceylin, Engin'in hakim karşısında alacağı kararı sabırsızlıkla bekliyor ve Engin, sonunda tutuklu yargılanıyor.

CEYLİN, ILGAZ'A VEDA ETTİ!

Ceylin, zorlu serüvenin bitişiyle Ilgaz'a veda etti. Engin'in tutuklanmasının ardından Ilgaz ve Ceylin derin bir nefes alıyor. Ilgaz'ın bu kararı kutlama teklifine Ceylin'den beklenmeyen bir veda konuşması gelince Ilgaz şoke olur.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi yeni bölümleriyle Pazar akşamları Kanal D'de.