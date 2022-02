13 Şubat 2022 Pazar 20:47 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 20:47

Yargı, 20. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı dizinin önceki bölümünde Engin'i öldüren kişinin eldiveninde Ilgaz'ın DNA'sı çıkmıştı. Yeni bölümde ise Engin'i öldüren Niyazi'nin etrafındaki çember daralıyor! Gerçekler ortaya çıkacak mı? Ceylin, Niyazi'yi hatırlayacak mı? Yargı 20. bölüm full izleme Puhutv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 20. Bölüm izle tek parça!

YARGI 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin'in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken...

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekûn bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

Adli Tıp çalışanı Göksu, delilleri değiştirmekle suçlanıyor. Göksu gözyaşları içerisinde suçsuz olduğunu söyleyince Ceylin bu cinayeti başkasının işediğine inanıyor.

ILGAZ VE CEYLİN'İ SONUNDA ŞOKE EDEN BİR DURUM YAŞANIYOR!

Ceylin'i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz'ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu "adalet savaşı"nda birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin'i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.

ENGİN'İ ÖLDÜREN NİYAZİ'NİN ETRAFINDAKİ ÇEMBER DARALIYOR!



İddianameden sonra Ceylin oldukça yıkılmış durumdadır. Ilgaz da, Ceylin'i sakinleştirmeye çalışır. Niyazi ise, okların ters dönmesiyle potadan çıkmış gibidir; fakat atladığı bir şey vardır: O da, Ceylin'in hafızası...

Gerçekler ortaya çıkacak mı? Ceylin, Niyazi'yi hatırlayacak mı?

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...