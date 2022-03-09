9 Mart 2022 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:31

Yargı 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu'nun (Ilgaz) yer aldığı yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Metin, oğlu Çınar'ı sorguya çekiyor. Çınar'ın bir şey sakladığını düşünen Ilgaz ise bir yandan Ceylin'in yalanını yüzüne vuruyor. Yargı 24. yeni bölümde neler yaşanacak? Zafer cinayeti ortaya çıkacak mı? İşte Yargı 24. bölüm fragmanı

Ilgaz'ın Ceylin'e söylediği "Gerçeğin çok gıcık bir huyu var bir gün mutlaka ortaya çıkıyor" sözü, Yargı 24. Bölüm Fragmanına damga vurdu.

ILGAZ, ÇINAR ILE SINANIYOR!

Yargı 24. bölüm fragmanında Çınar'ın şüpheli hareketleri Ilgaz'ı çileden çıkarmıştır. Babasına sorsa bile yanıt alamaz. İçinde kötü bir his olan Ilgaz kardeşinden gerçeği öğrenmeye çalışır.

Diğer taraftan Tuğçe, Eren'in kızı olduğunu açıklamıştır. Eren kendini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

Ceylin'in ise kafası oldukça karışıktır. Ilgaz'a yalan söyleyen Ceylin, "İnsana bildiği cehennem, bilmediği cennetten daha güvenli gelir." diyerek kendini savunur. Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.