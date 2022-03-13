13 Mart 2022 Pazar 21:05 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 21:05

Yargı 24. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 24. bölüme Ceylin'in Ilgaz'a söylediği "İnsana bildiği cehennem, bilmediği cennetten daha güvenli gelir." sözü damga vurdu. Ceylin ve Ilgaz'ın arası düzelecek mi? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 24. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 24. bölüm full izle PuhuTv!

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 24. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yargı'nın yeni bölümünde Engin'in yolladığı video Ceylin ve Ilgaz'ın arasını açıyor... Kanal D'nin izlenme rekoru kıran dizisi Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Metin, oğlu Çınar'ı sorguya çekiyor. Çınar'ın bir şey sakladığını düşünen Ilgaz ise Çınar'ın şüpheli hareketlerinden dolayı durumu babasına sorsa bile yanıt alamaz.

İçinde kötü bir his olan Ilgaz kardeşinden gerçeği öğrenmeye çalışır.Zafer cinayeti ortaya çıkacak mı? İşte Yargı 24. bölüm özeti...

ILGAZ, ÇINAR ILE SINANIYOR!

Çınar'ın şüpheli hareketleri Ilgaz'ı çileden çıkarmıştır. Babasına sorsa bile yanıt alamaz. İçinde kötü bir his olan Ilgaz kardeşinden gerçeği öğrenmeye çalışır.

Diğer taraftan Tuğçe, Eren'in kızı olduğunu açıklamıştır. Eren kendini zorlu bir mücadelenin içinde bulur. Ceylin'in ise kafası oldukça karışıktır.

CEYLIN'I KORKUTAN ŞEY NE?

Çınar ve ekibinin arabasında bulunan yanmış ceset herkesi çok endişelendirir. Ceylin, Çınar'ı Parla'yı o ortama soktuğu için oldukça kızgındır.

Cesedin kimliği araştırılırken olaylar karmaşık bir hal alır. Ceylin ise sınanmaktan korktuğu şey ile yüzleşecektir!

ILGAZ, CEYLİN'E HESAP SORUYOR!

Ceylin ile Ilgaz'ın ilişkilerini büyük bir açmaz beklemektedir. Şimdiye kadar birbirini kusursuz bir şekilde bütünleyen ikili için, bu sefer sahip oldukları farklılıklar büyük bir krize yol açacak gibidir. Hem de tam beklemedikleri, yepyeni bir dava içerisine sürüklenmişken...

Engin'in videosu, şimdiye kadar herkesin düşündüğü teorileri alt üst etmiş ve pek çok bilineni değiştirmiştir.

Bir yandan da başlarına sürekli bela açmayı başaran Çınar ve Serdar bu kez geri dönüşsüz bir çıkmazın içindedirler.

Bu çıkmazın altında kalan gençlerin sorgulanma ve gerçeğin ortaya çıkma savaşı herkese sıçrayacak gibidir.

Şu ana kadar hep kendi inandıkları adalet yolunda yürüyen Ilgaz ile Ceylin'i, artık birbirlerine yürüdükleri yolda aşkları için geçmeleri gereken sınavlar beklemektedir.

Engin'in videosunu izleyen Ilgaz, "Gerçeğin çok gıcık bir huyu var bir gün mutlaka ortaya çıkıyor" sözüyke Ceylin'in yalanını yüzüne vuruyor.

Ceylin'in ise kafası oldukça karışıktır. Ilgaz'a yalan söyleyen Ceylin, "İnsana bildiği cehennem, bilmediği cennetten daha güvenli gelir." diyerek kendini savunur. Ilgaz ve Ceylin arasında neler yaşanacak?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.