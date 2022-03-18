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Dizi

Yargı 25. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yargı 25. Bölümde neler olacak?

Yargı 25. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz (Ceylin) ve Kaan Urgancıoğlu'nun (Ilgaz) yer aldığı yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Ceylin, babasını karşılamak için Haiti'den gelen gemiye gider fakat babasının orada olmadığını öğrenir. Ceylin babası hakkındaki gerçeği öğreniyor mu? Yargı 25. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 25. Bölüm fragmanı

18 Mart 2022 Cuma 13:12 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 13:12
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Yargı dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'nın yeni bölüm fragmanında Ceylin'i yine büyük bir yıkım beklemektedir. Ceylin babası hakkındaki gerçeği öğreniyor mu? Yargı 25. Bölümde neler olacak? Ceylin'in babasına ne olduğu ortaya çıkacak mı? İşte Yargı 25. bölümden heyecan uyandıran fragman

YARGI 25. BÖLÜM FRAGMANI

ZAFER CINAYETI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Yargı 25. bölüm fragmanında işler gittikçe karışık bir hal almaya başlamıştır.

Herkes gemi ile birlikte Zafer'in döneceğini düşünürken aile için büyük bir sürpriz yaşanır ve Zafer'in orada olmadığı söylenir.

Ilgaz ise, bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Babasından yardım ister. Metin çok tedirgin olmuştur.

Yekta da, Serdar'dan Zafer hakkındaki gerçeği öğrenir.

Ceylin'i yine büyük bir yıkım beklemektedir. Ceylin babası hakkındaki gerçeği öğreniyor mu?

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