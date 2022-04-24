Yargı 30. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı 30. bölümde Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor! Ceylin neyle suçlanıyor? İşte Kanal D Yargı 30. son bölüm izleme linki ve son bölüm özeti... Yargı 30. bölüm full izle!

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ceylin, Ilgaz'la birlikteliklerine devam etmek için bir şart koşar. Bu seçim Ilgaz'ın tüm hayatını alt üst edecektir. Ilgaz ailesini mi Ceylin'i mi seçecek? İşte Yargı 30. bölüm özeti.

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ceylin kanlı bir bıçağı eline alıp kendini suçlu pozisyonuna sokmuştu. Yeni bölümde Eren, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler. İşte Yargı 30. bölüm özeti.

Yargı dizisinin 30. bölümünde Ceylin cinayet şüphesiyle gözaltına alınıyor!

Ceylin, Ilgaz'dan vazgeçememektedir. Tüm olanlara karşın kalbindeki aşk onu Ilgaz'dan uzak bırakmaz.

Diğer taraftan Yekta, Çınar'ın durumundan yararlanıp ona avukatı olabileceğini söyler. Çaresiz kalan Çınar bunu kabul eder.

Eren, sürpriz bir hamleyle Ceylin'e tutuklandığını söyler.

Ceylin, Ilgaz'ı şaşırtarak birlikteliklerine yeni bir şans vermeye karar vermiştir.

Ancak devam edebilmek için ondan bir seçimde bulunmasını ister. Bu seçim Ilgaz'ın tüm hayatını alt üst edecektir.

Bir yanda sevdiği kadın, diğer yanda bir ömür yanında taşıdığı ailesi...

Zafer cinayetinde son dönemece varılmıştır. Parçaların yavaş yavaş bir araya gelip olay gecesinin tümünü aydınlatması için ihtiyaç duyulan tek bir şey kalmıştır.

Bu aydınlanma ihtimali uğruna sürpriz bir araya gelişler yaşanacak, yeni anlaşmalar yapılacaktır. Ancak hesaplamadıkları şey Yekta'nın onlar için başka planları olduğudur.

Hem gerçeği bulmak hem kendileri için savaşmak isteyen Ilgaz ve Ceylin, bu yolda tahmin ettiklerinden daha çok zorlanacak; aralarında engel olan ve yok saymaya çalıştıkları bütün gerçeklerle defalarca yüz yüze kalmak zorunda kalacaklardır.