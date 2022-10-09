Yargı dizisi 38. Bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı'nın 38. son bölümünde Ceylin kaçırılıyor! Ceylin'e zarar vermek isteyen kişi kim? Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 38. bölüm full izleme bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı son bölüm PuhuTv izle!

YARGI 38. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi "Yargı" yeni sezondan 38. bölümü ile ekrana geldi. Yargı'nın 38. bölümüne Ceylin'İn kaçırılması damga vurdu. Ceylin'i bayıltarak sürükleyen kişi kim? Peki Yargı'nın son bölümünde başka neler yaşandı? İşte Yargı 38. bölüm özeti...

YARGI SON BÖLÜM PUHUTV İZLE!

Neva'nın üzerindeki ölüm perdesi aralanacak ve neler yaşadığına dair anlar hem Pars'ı, hem de sevenlerini çok üzeceğe benziyor. Pars da bu gerçeklerle nasıl yüzleşecek?

Yargı, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

YARGI 38. BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz ve Ceylin zorlu olay düğümünü çözmek için kendi yöntemlerince canla başla çalışmaktadır; fakat, günün sonunda herkesi sarsacak gelişme ile birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını anlamak zorunda kalırlar.

Ilgaz, henüz gizemini koruyan kuyu cinayetlerinde "katil kendisine bir aile yaratıyor" diyerek ilk teoriyi ortaya atmıştır. Olay Ceylin'i de bir girdap gibi içine çekmektedir. Birbirlerine söz verseler de Ceylin yan yollardan kendi tezini araştırmaktan geri durmaz.

KARDEŞ ACISI PARS'A NELER YAPTIRACAK?

Neva'nın ölüm haberinin hem abisi Pars, hem de yakın arkadaşlarının üzerlerinde bıraktığı acı yıkımı işlenmiştir.

Pars, gözünden bile sakındığı kardeşinin ölüm haberi üzerine dünyada yalnız kalmıştır. Morgda kardeşini teşhis ettiği an dünyası başına yıkılmıştır. Ilgaz da, geçmişte güzel bir aşk yaşadığı eski nişanlısının acı haberi karşısında ne yapacağını şaşırır.

Pars, kardeşi Neva'nın sır dolu ölümü ve bir türlü katilin bulunamaması ile birlikte, her geçen saat psikolojik olarak yokuş aşağı gitmektedir. Bu yokuşun sonu onu mesleğiyle duyguları arasında bir seçim yapmasına kadar gidecektir, acaba Pars'ın seçimi ne olacaktır?

Kuyudan tüm çıkarılanların kimlikleri belli olunca, yürütülen araştırmalar daha da berrak bir hal almıştır. Fakat ortaya çıkan yeni tanıklıklar ve şüpheler, özellikle Ilgaz ve Eren'i tetikte kalmaya mecbur bırakır. Sonunda istemedikleri bir tercihe sürüklenmek zorunda kalacaklardır.

Ilgaz ve Ceylin zorlu olay düğümünü çözmek için kendi yöntemlerince canla başla çalışmaktadır; fakat, günün sonunda herkesi sarsacak gelişme ile birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını anlamak zorunda kalırlar.

CEYLIN'I BAYILTAN KIM?

Pars, Neva'nın ölümünden sonra kontrolden çıkmıştır. Tek istediği kardeşini katilini bulmaktır. Başta Derya olmak üzere tüm ekip Pars için endişelidir. Bunlar yaşanırken birisi Ceylin'i bayıltarak kaçırmaya çalışır. Ceylin'e zarar vermek isteyen kişi kim?