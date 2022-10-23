Yargı, 40. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı dizinin yeni bölümünde Ceylin'i rehin alan kişinin adliye muhabiri Burak olduğu artık kesin gibidir. Ceylin'i ve diğer rehineleri kurtarmak için köşke operasyon düzenlenir. Ceylin, sağ kurtulacak mı? Yargı 40. bölüm full izleme Puhutv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 40. Bölüm izle tek parça!

YARGI 40. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 40. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Yargı'nın yeni bölümünde neler yaşandı? İşte Yargı 40. bölüm full izle PuhuTv bağlantısı..

YARGI 40. BÖLÜM FULL İZLE (PUHUTV)

Yargı, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

YARGI 40. BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz Ceylin'i kapatıldığı yerden bir an önce kurtarmak için varını yoğunu seferber etmiştir. Ceylin ise içeridekilerle birlikte hayatta kalmak için mücadele eder. Üstelik şimdi içeriye tanıdığı biri, belki de Ceylin'e müttefik olacak Burak girmiştir.

Kuyu katili ile ilgili ipuçları art arda gelmeye devam ederken, uyuyan düşman yeni bir iş birliği ile davanın bir tarafı olarak ortaya çıkacaktır. Yolun sonunda, eski itibarını yakalamaya çalışan

Yekta'nın planı herkesi hayrete düşürecektir. Dava bir girdap gibi herkesin şahsi hayatlarını da içine çekmiştir. Günlerdir uykusuz, enerjisiz her şeyini davaya veren ekibi, katilin kimliğini ispatlamaya dair ortaya saçılan, net olmayan deliller beklemektedir.

GÜL ILE METIN ARASINDA GERGIN ANLAR!

Ceylin kaçırıldıktan sonra herkes onu bulmak için seferber oluyor. Karşı karşıya gelen Gül ile Metin arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Buzları eritmek için elinden geleni yapan Metin, her defasında Gül'ün ördüğü sert duvarlara çarpıyor.

Ceylin 'siz pusulasını kaybeden Ilgaz öngörüleri ve sezgileri ile davanın kaderini tümden değiştirecek sağlam kanıtlar peşindedir.

Bulduğuna inandığı yollar onun Ceylin'i bulmasını sağlayıp ikilinin derin bir nefes almasını sağlayabilecek midir?