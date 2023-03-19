Yargı, 57. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin son bölümde Ceylin'in Ilgaz'dan saklamaya çalıştığı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkar. Ömer ise Ilgaz'ın ayağını kaydırıp Ceylin'i kollarına almanın planlarını yapar. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yargı 57. bölüm izleme linki haberimizde. Yargı 57. bölüm full izle!

YARGI 57. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı, 57. bölümü ile ekrana geldi. Yargı'nın 57. bölümüne Ömer'in yaptıkları damga vurdu. Peki Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? İşte Yargı 57. bölüm özeti...

YARGI SON BÖLÜM FULL İZLE!

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi Yargı yeni bölümü ile ekrana geldi.

Anemon operasyonunun kaotik bir hal alması herkesi "güven" konusunda büyük bir tedirginliğe sokmuştur. Ardı arkası kesilmeden gelen ölüm haberleri, Ilgaz ve Ceylin cephesinde sürekli yeni kararlar ve bu kararların sonuçları ile yüzleşmeyi gerektirecektir.

Başsavcının boşluğu bir vekil başsavcı ile kapanırken gelecek yeni kişi herkeste bir merak konusudur. Zaten Pars'a bir türlü ulaşamayan ekip için önemli olan; bulunan yeni delilin peşine düşmek kadar Derya'yı da sakin ve olayların dışında tutabilmektir.

Ceylin ile birlikte Kesik cinayetinin delillerinin karartılmasında büyük bir rol oynayan Osman'ı bir telaş sarmıştır. Diğer taraftan Çınar ise verdiği tüm kararların arkasında bütün inadıyla durarak özellikle Tuğçe ve Parla'yı çileden çıkarmaktadır.

Yekta-Ömer bağı ise her geçen gün güçlenmektedir.

En yakınlarına kadar ulaşan tehditlerle ve ilişkileriyle bir başa çıkma biçimi olarak Ilgaz da Ceylin de anlaştıkları gibi kendi yöntemleriyle, kendi yollarından yürümektedirler. Günün sonunda yolun ucunun her ikisi için de aynı yere vardığı için yüzleşmekten kaçamayacaklardır.

Ceylin'e saplantılı şekilde aşık olan Ömer, Yekta ile kafa kafaya verip Ilgaz'ın kuyusunu kazmaya başlarlar. Ceylin'in ise Ilgaz'dan saklamaya çalıştığı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkar. Ankara'dan yeniden müfettişin gelip dahil olduğu olaylar ciddi şekilde büyümeye başlar. Ömer ise Ilgaz'ın ayağını kaydırıp Ceylin'i kollarına almanın planlarını yapar.