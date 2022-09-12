Yargı dizisinin yeni sezondan 2. fragman yayınlandı. Sezon finalinde üstü başı kan olan Ceylin'in, cinayet silahı olan kanlı bıçağı ofisindeki saksıya saklaması ve finalde Eren'in "Nasıl kıydın? Nasıl öldürdün Ilgaz Kaya'yı?" soruları izleyiciyi meraklandırdı. Yargı dizisi yeni sezonda neler olacak? İşte Yargı dizisi yeni sezondan 2. fragman

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON 2. FRAGMAN

Yargı dizisinin yeni sezon fragmanında Ceylin, Ilgaz'ı öldürmekle suçlanıyor. Yargı yeni sezon fragmanında Ceylin, Ilgaz'ı öldürmekle suçlanıyor... Ceylin ise "Ben Ilgaz'ı öldürmedim, başkasını öldürdüm" diyerek izleyenleri şoke ediyor.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON FRAGMANI



Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin yeni sezonundan nefes kesen bir fragman daha geldi. Akıllarda soru işaretleri bırakan bir finalle ekranlara ara veren Yargı, bomba gibi bir bölümle geri dönüyor.



ILGAZ'IN ŞAŞIRDIĞI CESET KİME AİT?

Ilgaz ve Ceylin'in hayatı yolunda giderken birden ani bir vaka ile karşılaşırlar. Ilgaz cesetlerden birini tanımaktadır. Ceylin, ısrarla kim olduğu sorar fakat Ilgaz'dan bir yanıt alamaz. Ceset kime ait?

Ilgaz'ı öldürmekle suçlanan Ceylin, Eren'e başka bir itirafta bulunur! Ilgaz'ı kim öldürdü? Ceylin'in itirafındaki kişi kim? Yargı tüm heyecanıyla yakında yeni sezonuyla Kanal D'de başlıyor!

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı, yeni sezondan 35. bölümüyle 18 Eylül Pazar akşamı 20.00'da Kanal D'de.