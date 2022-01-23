Yargı dizisine yeni oyuncu dahil oldu! Yargı Göksu kimdir?

23 Ocak 2022 Pazar 15:10 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 15:10

Yargı Göksu kimdir? Başarılı oyuncu, Yargı dizisine dahil oldu. Duygu Serin, Yargı dizisinde Göksu karakterini canlandıracak. Daha önce Çukur dizisinde de rol alan oyuncu, Bi'Tık Tiyatro'da "45 Saniye" adlı oyunu sergiliyor. Peki Duygu Serin kimdir? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilenler...

YARGI GÖKSU KİMDİR?

Kanal D'nin başarılı yapımlarından olan Yargı dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı'nın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Diziye yeni dahil olan Duygu Serin, Eren'in (Uğur Aslan) emniyette birlikte çalıştığı ekip arkadaşı Göksu'yu canlandıracak. Duygu Serin, daha önce Çukur dizisinde 'Gülsüm' karakterine hayat vermişti. Peki Duygu Serin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte güzel oyuncunun daha önce rol aldığı dizi ve filmler.

DUYGU SERİN KİMDİR ?

Duygu Serin, 23.09.1987 tarihinde İzmir'de doğdu. Haliç Üniversitesi'nde Tiyatro okuduktan sonra yine aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

2013 yılında Bayram Harçlığı" adlı kısa filmde anne rolünü canlandırdı.

2017 yılında New York'ta ilk solo performansını "Living Altar" projesi kapsamında sergiledi.

2018 yılında Hollanda Turkiye işbirliğinde gerçekleştirilen CoLab4 projesi ile Paul Pourveur'un "Body Peeling" oyununda yer aldı.

2020 yılında Çukur dizisine Gülsüm karakteri ile katıldı.

Duygu Serin, 2019 yılında kurulan Bi'Tık Tiyatronun kurucularındandır."45 Saniye" adlı oyunları farklı sahnelerde oynanmaktadır.

Başarılı oyuncu, 2012 yılından beri tiyatro oyunlarında, reklamlarda yer alıyor.

Duygu Serin, aynı zamanda başarılı bir illüstratördür.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan, Duygu Serin ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı, çok konuşulan dizisi "Yargı" yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...