Yargı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Yargı ne zaman başlayacak?

Yargı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin son bölümünde yaşanan onca badireye rağmen Ceylin ve Ilgaz aşkı seçmişti. Peki Yargı yni sezon ne zaman başlayacak? İşte sevilen dizinin ekrana dönüş tarihi

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'de izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin yeni sezon çekimleri 20 Ağustos'ta başlıyor.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kağan Urgancıoğlu'nun yer aldığı reyting rekortmeni dizinin yeni sezonundan ilk bölümü ise 18.09.2022 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.

YARGI SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz..

Ilgaz ve Ceylin'in barıştığı anların ekrana geldiği bölümde izleyici rüya gibi bir düğüne tanıklık etti. Romantik anların yaşandığı sezon finali heyecanı ikiye katlarken, göz kamaştırıcı düğünde yaşananlar mutluluk verdi. Finalde ise Ceylin'in itirafı, izleyenlere soluksuz anlar yaşattı.

Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?