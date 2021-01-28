star.com.tr 28 Ocak 2021 Perşembe 17:01 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 17:02

Bir London Weekend Television'ın yapımı olan ve ITV'nin hazırladığı yarışma programı 'Ben Bir Ünlüyüm' setinde, korkunç anlar yaşandı.



Yarışmacı Abbie Chatfield, bir meydan okuma sırasında elini bir kutunun içine koyup kaç canlı olduğunu söylemek zorunda kaldı.

Kutudakilerin yılan olduğunu bilmeyen Chatfield başta, 'korkuyorum' dese de, elini kutuya koyarak yaklaşık 20 saniye boyunca gezdirdi.

'ISIRIYOR' ÇIĞLIĞI!

Birden kutudaki elini çekmeye çalışan yarışmacı, 'Beni ısırıyor, beni ısıryor' diye bağırmaya başladı.

Bir eğitmen, sete koşarak gözyaşlarına boğulan Abbie'ye yardım etmeye çalıştı.

Yarışmanın sunucularu Dr Chris Brown ve Julia Morris, genç yarışmacıyı sakinleştirmeye çalışırken Brown, "Her şey yoluna girecek. Yılanlar zehirli değil.' dedi.

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