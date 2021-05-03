03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:50

Yasak Elma 109. bölümde izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 109. son bölümde Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ölümü herkesi şaşırttı. Öte yandan Ender ve Yıldız Hasan Ali'nin hisse savaşında aynı tarafta el şıkıştı. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 109.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 109. bölüm full izle FOX Tv!

Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren oyuncu Nesrin Cavadzade, son bölümde diziden ayrıldı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 109.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 109. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 109. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Pazartesi akşamları FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıkan Yasak Elma 109. bölümde elinde silahla Hasan Ali'nin davetini basan Cansu, rastgele ateş ederek birini vurmuştu.

Yalıdaki partiye silahı saldırı yapan Cansu'nun kimi öldürdüğü ise merak konusu olmuştu.

Kurşun seslerinin duyulduğu son sahnede "Bir ölü bir yaralımız var" sözleri dikkat çekmişti.

Yasak Elma'nın yayınlanan son bölümünde bu kişinin Şahika olduğu ortaya çıktı.

Cansu, Ender, Hasan Ali, Çağatay, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiye silahlı baskın yapan Cansu'nun Şahika'nın ölümüne sebep olduğu ortaya çıktı.

Şahika'nın ölümü herkesi şoke ederken, bundan en çok etkilenen kişi Kaya'dır.

Ender, Kaya'ya destek olmak için tüm geçmiş hesaplaşmalarını bırakarak onun yanında olur.

Hasan Ali ise Şahika'nın ölümünü hisseleri almak için fırsat bilir ve harekete geçer. Ender ve Yıldız'ın birlik olma vakti gelmiştir.

Yıldız, kocasının hisselerini düşünerek Enderle el sıkışır.

NESRİN CAVADZADE DİZİDEN AYRILDI!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümde Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrıldı.

Kaya'nın Şahika'nın hisselerini elden çıkaracak olması haberiyle Hasan Ali panik yapar ve o hisseleri almak için hemen harekete geçer.

Ender ise Hasan Ali ile bir olup Kaya'yı kandırmaya çalışır. Öte yandan Yıldız'ı oyununa dail etmek isteyen Ender, bir yandan da Hasan Ali'nin arkasından iş çevirir. Ender'in amacı ne?

Yıldız ise Çağatay'a bebeğinin düştüğünü söylüyor. Şahika'nın yaptığı kötülüklerden dolayı başına bunların geldiğine inanan Yıldız, kendisine pay çıkararak bir daha yalan söylemeyeceğine yemin ediyor.

Yalan söylememekle patavatsızlığı birbirine karıştıran Yıldız, düşündüğünü çevresindeki herkesin yüzüne söylemeye başlıyor.

NESRİN CAVADZADE'DEN YASAK ELMA'YA VEDA PAYLAŞIMI

Sevilen dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, 109. bölümünde ekranlara veda etti. Güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla da diziden ayrıldığını onayladı.

Cavadzade, Şahika'nın musalla taşına konmuş tabutunun görüntüsünü paylaşarak "Allah taksiratını affetsin. Nur içinde yatsın" diyerek diziden ayrıldığını doğruladı.

Yasak Elma dizisinde öldüğü gösterilen karakterlerin sürpriz bir şekilde geri dönmesi alışılmış bir durum olduğundan, Şahika'nın ilerleyen bölümlerde geri dönmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.