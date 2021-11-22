Yasak Elma dizisinin 121. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Yasak Elma 121. bölümde Yıldız ve Doğan'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekmiştir. Çağatay'ın boşanma duruşmasında söylediği 'Beni bu ahlaksız, yalancı kadından kurtarın' sözü Yasak Elma son bölüme damga vurdu. Çağatay bu sözleri Yıldız için mi söyledi? Yasak Elma 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte FOX Tv Yasak Elma 121.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti...

Yasak Elma 121. bölümde Çağatay, Yıldız'ın Doğan ile samimiyetini kıskanır. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 121.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma her Pazartesi 20.00'da FOX Tv'de...

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Boşanma duruşmasında Kumru'nun Yıldız'a şahit olarak gelmesi olayları tersine çevirir.

Yasak Elma son bölümde Yıldız, Kumru'nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız'ın bir an önce ayrılmasını istiyordur.

Kumru'nun Yıldız'a şahitlik etmek için mahkemeye gelmesiyle Yıldız, "Bu kadın, kocamın metresi. Ben eğer bu kadının şahitliği ile boşanacaksam; Beni aptal yerine koyan bu adamdan hiç boşanmam daha iyi!" şeklinde tepki verir.

Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir...

Diğer yandan Doğan Bey, Yıldız ile yemeğe çıkar. Kumru'nun şahitliğini kabul etmeyen Yıldız'ın Doğan ile yemeğe çıkması her şeyi başka bir hale dönüştürür. Bunu duyan Çağatay çılgına döner.

Çağatay, Doğan'ı "Ailemden uzak duracaksın" diyerek tehdit eder.

Yıldız'a Doğan ile arasdından bir şey olup olmadığını soran Çağatay, büyük bir tepkiyle karşılaşır.

Çağatay'ın mahkemede söylediği "Beni bu ahlaksız, yalancı kadından kurtarın" sözü damga vurdu. Çağatay bu sözleri Yıldız için mi söyleyecek?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmiştir.

Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir...

Boşanma duruşmasında Çağatay, Yıldız'dan boşanmak istemediğini söyler.

Yıldız mahkemede boşanmak istedikçe Çağatay, ihaneti inkar eder. Tam o sırada Yıldız'a şahitlik etmeye karar veren Kumru içeri girer.