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Dizi

Yasak Elma 123. bölüm izle! Yasak Elma 123. Bölüm kesintisiz izle FOX Tv!

Yasak Elma 123. bölüm izleyicisiyle buluşuyor. Her pazartesi yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen yer alıyor. Yasak Elma 123. bölümde sular durulmuyor... Çağatay, Kumru'ya evlenme teklifi ettiği anda Yıldız, eve geri dönüyor. Çağatay şimdi ne yapacak? Yasak Elma 123. Bölüm full izle FOX Tv!

6 Aralık 2021 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:00
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FOX Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma 123. bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elma'nın 123. son bölümde Doğan, Yıldız'dan Kumru konusunda yardım istiyor. Kızını Toskana'ya götürene kadar Çağatay'dan ayrılmamasını isteyen Doğan, Yıldız'ı da dahil ettiği bu planında başarılı olabilecek mi? İşte Yasak Elma 123.bölüm İzlemek için haberimizdeki bağlantıdan son bölüme ulaşabilirsiniz. Yasak Elma 123. bölüm full izle FOX Tv!

YASAK ELMA 123. BÖLÜM FULL IZLE FOX TV

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX Tv'de!

YASAK ELMA 123. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

FOX Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın son bölümünde Çağatay, Doğan ve Yıldız'ın hamlelerinden sonra intikam yemini eder. Artık tek bir amacı vardır ve bu uğurda her şeyi yapacaktır.

Kumru ile evlenerek hem Doğan'dan hem de Yıldız'dan intikam almak isteyen Çağatay, son anda gelişecek olaylardan habersizdir.

Bu sırada Yıldız, Çağatay'ın planını bozmak için harekete geçecektir.

Doğan, Yıldız'dan Kumru'yu Toskana'ya götürene kadar zaman ister. Yurt dışına çıktıktan sonra kendisine aavukat ordusu göndereceğine dair söz veren doğan'ın planı işleyecek mi?

Doğan'ın Kumru'yu yurt dışına götürme sözüne güvenen Yıldız, geçici olarak eve dönmeye karar verir. Çağatay'ın Kumru'ya yüzük uzatarak evlenme teklifi ettiği o anda Yıldız içeri girer.

Çağatay, zamansız geri dönen Yıldız'a ne tepki verecek?

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın önceki bölümünde Çağatay, mahkemede Yıldız'a "Bir daha karşıma çıkma" diyerek rest çeker. Çağatay'ın yaptığı açıklama sonrası Yıldız neye uğradığını şaşırır.

Doğan bu olayın tesadüf olmadığından şüphelenirken, Çağatay ve Yıldız'ın ayrılmaması için kendince bir çözüm bulur...

Doğan, toplantıda Çağatay'a "Bu tanıklığı, Yıldız'dan bir an evvel boşanman için yapıyorum çünkü Yıldız'la ben evlenmek istiyorum" der.

Çağatay ise bu duyduklarından sonra Kumru vasıtasıyla ikisinden de intikam almak isteyecektir.

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