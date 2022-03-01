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Dizi

Yasak Elma 133 bölüm izle! Yasak Elma son bölüm full izle FOX TV!

Yasak Elma 133. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümde Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir. Yasak Elma 133. bölümde Yıldız, Kumru'yu eve geri döndürmek için ne yapacak? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 133.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 133. bölüm full izle FOX Tv!

1 Mart 2022 Salı 09:25 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:25
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Yasak Elma 133. son bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 133. bölümde Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Yasak Elma 133. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 133.Bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 133. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 133. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar.

Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur.

Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapar.

Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olur.

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