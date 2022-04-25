Yasak Elma 140. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 140.son bölümde Doğan, Ekin'i ortadan kaldırır. Kumru ise her yerde arayıp bulamadığı sevgilisinin onu terkettiğine inanır. Ekin öldü mü? Peki son bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 140.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 140. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 140. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 140. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Önceki bölümde Ekin ve Doğan arasında bir arbede yaşanmış; Doğan, Ekin'in başına vurarak onu bayılmıştı.

Yasak Elma 140. bölümde ise Doğan, Ekin'i ortadan kaldırır. Kumru ise her yerde arayıp bulamadığı sevgilisinin onu terkettiğine inanır.

Doğan, Ekin'den kurtulurken, Kumru'ya Ekin'in onu terk ettiğini söyler.

Kumru'ya Ekin'in onu terk ettiğini söyler. Ekin'i hiçbir yerde bulamayan Kumru yıkılır. Ekin'e ne oldu? Ekin öldü mü?

Handan, Kumru'nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız'la Asuman vardır.