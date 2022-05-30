Yasak Elma 144. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma 144.son bölümde Handan, kendi oyununu profesyonelce oynamaya başlar. Kumru'ya kendisini Yıldız ve Ender'in bu hale getirdiğini söyleyen Handan, planında başarılı olmuştur. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 144.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 144. bölüm full izle FOX Tv!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma son bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 144. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 144. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni bölümü ile ekrana geldi.

Yasak Elma 144. bölümde Ender ve Yıldız'ın Handan'dan kurtulmak için yaptıkları planın işe yaradığını düşünürlerken, Handan kendi planını çoktan devreye sokmuştur.

Herkes onun sevgilisi tarafından dolandırıldığını zannetse de gerçek bambaşkadır.

Kızına kendini acındırarak Yıldız ve Ender'in kendisini bu hale getirdiğini söyleyen Handan, planında başarılı olmuştur.

Kumru Yıldız'a annesi için hesap sorar. Doğan da Yıldız'dan şüphelenmeye başlamıştır.

Doğan da, Çağatay'ı Yıldız'ın hayatından tamamen çıkarmak ister.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ekin ve Çağatay'ın Doğan için yaptığı plan suya düşünce, başka yollar aramaya başlarlar.

Yıldız ve Ender, Handan'dan tamamen kurtulmak için plan yaparlarken, Handan'ın onlar için hazırladığı başka sürprizleri vardır...

Diğer yandan Yıldız, Doğan'ın sosyal medya hesabı olduğunu öğrenir ve olaya el atar.