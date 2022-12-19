Yasak Elma 159. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 159. bölümde Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez. Peki Yasak Elma 159. Bölümde başka neler olacak? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 159. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 159. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 159. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Doğan, Yıldız'ı sevdiğinden emin olur, olanları unutup her şeye yeniden başlamayı teklif eder ama Yıldız'ın bir şartı vardır. Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın ekrana gelen önceki bölümünde Zeynep, Yıldız ve Asuman'a çok sinirlidir. Asuman ve Yıldız kendilerini affettirmeye çalışırken Asuman da Zeynep ve Engin evliliğinin gerçek olması için elinden geleni yapacaktır.

Ender hamileliğinin Yıldız'ın kumpası olduğunu anlar ve ona her zamankinden daha çok bilenir. Kumru, Selim'le mutluluğu yakalayacağına eminken, Selim'in, herkesten gizli görüştüğü biri vardır.