Yasak Elma 161. son bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. 6. sezondur devam eden dizide yine entrikalı olaylar yaşanıyor. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 161. bölümde Kumru, Handan ve Selim ilişkisi ortaya çıkıyor! Peki Doğan bu aşk üçgenini öğrenince ne yapacak? İşte Yasak Elma 161. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 161. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 161. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 161. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümüne Doğan'ın Julia ile sarmaş dolaş olduğu anlar damga vurdu. Doğan'ı kıskanan Ender ve Yıldız ise hain planlarına hemen koyuldu.

Yıldıza dönmek için söz veren Doğan'ın eski ve gizli aşkı ortaya çıkıyor. Yıldız ve Ender, Doğan'ın eski aşkını araştırmaya başlıyor.

Diğer yandan Kumru'yla ayrı, annesi Handan'la ayrı ilişki yaşayan Selim yakalanıyor. Kumru ile olan randevusunda Handan bir anda çıkıp geliyor.

Doğan Kumru'yu Selim ile gördükten sonra yardımcısından araştırmasını istiyor. Ancak yardımcısı Handan ile olan ilişkisine şahit oluyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yasak Elma'nın önceki bölümünde Yıldız, Doğan'la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender'den boşanmak istediğini söyledi. Ender tüm çabalarına rağmen Doğan'ı boşanmaktan vazgeçiremedi.

Kumru Selim'le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.