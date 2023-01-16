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Dizi

Yasak Elma 162. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 162. bölüm izle!

Yasak Elma 162. son bölümü ile izleyici karşısına çıktı. 6. sezondur devam eden dizinin yeni bölümünde Julia'nın gelmesiyle ortalık karışıyor. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 162. bölümde Julia ile Doğan arasında neler olacak? Ender ve Yıldız Julia için tekrar birleşecek mi? İşte Yasak Elma 162. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti

16 Ocak 2023 Pazartesi 19:57 - Güncelleme:
Yasak Elma 162. son bölüm full izle FOX Tv! Yasak Elma 162. bölüm izle!
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Yasak Elma 162. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Fox Tv'nin entrika kasırgası estiren dizisi Yasak Elma'nın son bölümüne Ender'in "Bakalım kocam ve sevgilileri neler yapıyorlarmış" sözleri damga vurdu. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 162.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 162. bölüm full izle FOX TV!

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 162. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 162. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 162. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Doğan'ın Julia ile sarmaş dolaş olduğu anlar damga vurdu. Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi Julia'nın peşine düşerler. Doğan'ı kıskanan Ender ve Yıldız ise hain planlarına hemen koyulur.

Yıldıza dönmek için söz veren Doğan'ın eski ve gizli aşkı ortaya çıkıyor. Yıldız ve Ender, Doğan'ın eski aşkını araştırmaya başlar.

Diğer yandan Kumru'yla ayrı, annesi Handan'la ayrı ilişki yaşayan Selim yakalanır. Doğan, Selim'in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.

Kumru ile olan randevusunda Handan bir anda çıkıp gelir.

Doğan Kumru'yu Selim ile gördükten sonra yardımcısından araştırmasını istiyor. Ancak yardımcısı Handan ile olan ilişkisine şahit olur.

Yasak Elma 162. bölümde ise Doğan, Handan'ı uzaklaştırmak için bir plan hazırlarken Yıldız ve Ender de ayrı ayrı Julia'yla uğraşmaya başlarlar. Ne yazık ki Julia sandıklarından daha dişli çıkacaktır.

Doğan, Yıldız ve Ender'in Julia'yı bulduğundan şüpheleniyor. Yıldız ile Julia'yı tanıştırmak için yemek organize eder. Ender ise yemeği basar.

Ender şimdi ne yapacak?

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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