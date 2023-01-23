Yasak Elma 163. son bölümü ile izleyiciye eğlenceli ve gergin anlar yaşattı. Sıradışı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yasak Elma 163. yeni bölümde Yıldız ve Ender de ayrı ayrı Julia'yla uğraşmaya başlarlar. Ne yazık ki Julia sandıklarından daha dişli çıkacaktır. Bu bermuda şeytan üçgeninden kim galip çıkacak? Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 163. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yasak Elma 163. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve son bölüm özeti

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 162. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 163. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 163. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin ekrana gelen son bölümünde Doğan'ın Julia ile sarmaş dolaş olduğu anlar damga vurdu.

Yasak Elma'nın son bölümünde Doğan, Handan'ı uzaklaştırmak için bir plan hazırlarken Yıldız ve Ender de ayrı ayrı Julia'yla uğraşmaya başlamıştı.

Yasak Elma 163. bölümde Ender ve Yıldız, Julia'nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır. Bu kez de ayrı ayrı Julia'yla uğraşmaya başlarlar. Ne yazık ki Julia sandıklarından daha dişli çıkacaktır.

Yıldız ve ekibi eğlenmek isterken yine başlarını belaya sokuyorlar.

Handan, gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan'la konuşmaya karar verir.

Doğan, Handan'ı uzaklaştırmak için yaptığı planı devreye sokar ve Handan'ı yurt dışına göndermek ister.

Selim ise Kumru'nun yalanlarından şüphelenmeye başlar, Kumru iyice köşeye sıkışır tatsız bir tesadüf her şeyi değiştirecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI



FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda; Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Şevval Sam (Ender Çelebi)

Eda Ece (Yıldız Yıldırım)

Biran Damla Yılmaz (Kumru Yıldırım)

Murat Aygen (Doğan Yıldırım)

Melisa Doğu (Asuman)

Barış Aytaç (Caner Çelebi)

Serkan Rutkay Ayıköz (Emir)

Şebnem Dönmez (Handan Kılıç)

Vildan Vatansever (Aysel)

Bahtiyar Memili (Sedai)

Nehir Erdoğan (Julia)