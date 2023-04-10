Yasak Elma dizisi, 171. bölümüyle izleyiciye eğlenceli ve gergin anlar yaşattı. Sıradışı senaryosu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Yasak Elma 171. bölümde Ender, Kumru ve Caner evlliliğine en çok sevinen kişidir, Julia'dan intikam almak için kolları sıvar. Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 171. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. İşte Yasak Elma 171. Bölüm Full İzleme FOX TV linki ve son bölüm özeti

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 171. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 171. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 171. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Yıldız ve Doğan evlilik hazırlıklarına başlarlar, ancak bu seferde Yıldız'ın aklına takılan sorular vardır ve Doğan'ı denemeye karar verir. Handan, Julia'nın elinden kurtulurken ona şartlarını söyler. Kumru'nun hamileliğini ve bebeğin babasını açıklaması herkeste şok etkisi yaratır.

Yasak Elma 171. bölümde ise Selim, Kumru'nun hamileliğini öğrenip deliye döner, onun yalan söylediğini ispat etmeye çalışır. Ender, Kumru ve Caner evlliliğine en çok sevinen kişidir, Julia'dan intikam almak için kolları sıvar. Yıldız, Tuğçe'nin Julia'ya çalıştığını anlar ve gerçek yüzünü Emir'e göstermek ister.

YASAK ELMA OYUNCULARI

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda; Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Şevval Sam (Ender Çelebi)

Eda Ece (Yıldız Yıldırım)

Biran Damla Yılmaz (Kumru Yıldırım)

Murat Aygen (Doğan Yıldırım)

Melisa Doğu (Asuman)

Barış Aytaç (Caner Çelebi)

Serkan Rutkay Ayıköz (Emir)

Şebnem Dönmez (Handan Kılıç)

Vildan Vatansever (Aysel)

Bahtiyar Memili (Sedai)