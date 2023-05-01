Yasak Elma, 174. bölümü ile izleyicisini yine ekran başına kilitledi. Komedi, aşk, ihtiras ve ihanet dolu dizide büyük finale son 5 bölüm kaldı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Murat Aygen'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde Julia, Handan'ın yardımıyla Yıldız'ın evine girerek onu bitirmeye karar verir. Yıldız'e ne olacak? Pazartesi akşamı FOX Tv'de ekrana gelen Yasak Elma 174. bölümü kaçıranlar için Yasak Elma 174. Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde...

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma 174. bölüm İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 174. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

Yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 174. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasak Elma dizisinin önceki bölümünde Ender'in Yıldız için hazırladığı bekarlığa veda partisi umdukları gibi geçmez. Uyandıklarında Yıldız, Asuman, Ender ve Zeynep hiçbir şey hatırlamıyorlardır ve Handan kayıptır. Doğan'a belli etmeden ne olduğunu çözmek ve Handan'ı bulmak için çok az zamanları vardır.

Yasak Elma 174. bölümde ise Ender ve Handan, Kumru ve Caner'in düğünü için hazırlıklara başlarken, aralarında bir yarış başlar.

Yıldız ve Doğan tam mutlu olacaklerken hapisten kaçan Julia'nın planı Yıldız'dan tamamen kurtulmaktır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı; Sevda Erginci, Melisa Doğu, Şebnem Dönmez, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Bahadır Memili, Vildan Vatansever gibi birbirinden başarılı ve renkli isimlerin rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor. Senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.

Şevval Sam (Ender Çelebi)

Eda Ece (Yıldız Yıldırım)

Biran Damla Yılmaz (Kumru Yıldırım)

Murat Aygen (Doğan Yıldırım)

Melisa Doğu (Asuman)

Barış Aytaç (Caner Çelebi)

Serkan Rutkay Ayıköz (Emir)

Şebnem Dönmez (Handan Kılıç)

Vildan Vatansever (Aysel)